Расселл в девятый раз победил Хэмилтона в квалификации, счёт у Ферстаппена и Переса — 11:0

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл занял третье место по итогам квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, который проходит в этот уикенд на трассе «Ред Булл Ринг», и в девятый раз в сезоне опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона. За счёт этой победы Расселл увеличил счёт во внутрикомандной дуэли до 9:2.

Одним из самых неожиданных результатов стала победа Карлоса Сайнса над Шарлем Леклером. Монегаск допустил ошибку в последней попытке и не смог улучшить время круга, оставшись в итоге на шестой позиции. Для Леклера это первое поражение от напарника в семи последних квалификациях, а Сайнс сократил счёт до 7:3.

Кроме того, третью победу над напарником в Шпильберге одержал Даниэль Риккардо. До этого австралиец опережал Цуноду в Шанхае, а также на недавнем этапе в Монреале.

Отметим, что самый крупный счёт в «Ред Булл» и «Кик-Заубер» — Ферстаппен и Боттас были быстрее своих напарников Переса и Чжоу в каждой из 11 квалификаций сезона. Кроме того, ни разу не уступал напарнику в этом году Алекс Албон, однако у него было только десять совместных с Логаном Сарджентом квалификаций.

Формула-1. Квалификационные дуэли в сезоне-2024:

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо — Лэнс Стролл — 7:4.

«Альпин»: Эстебан Окон — Пьер Гасли — 7:4.

«Феррари»: Шарль Леклер — Карлос Сайнс — 7:3.

«Макларен»: Ландо Норрис — Оскар Пиастри — 8:3.

«Хаас»: Нико Хюлькенберг — Кевин Магнуссен — 8:3.

«РБ»: Юки Цунода — Даниэль Риккардо — 8:3.

«Мерседес»: Джордж Расселл — Льюис Хэмилтон — 9:2.

«Уильямс»: Александер Албон — Логан Сарджент — 10:0.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен — Серхио Перес — 11:0.

«Кик-Заубер»: Валттери Боттас — Гуаньюй Чжоу — 11:0.

Сильнейшим в квалификации в Австрии стал Макс Ферстаппен, который завоевал свой 40-й поул в Формуле-1. Первый ряд с лидером чемпионата разделит Ландо Норрис, а следом стартуют Джордж Расселл, Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон.

Гран-при Австрии стартует в воскресенье, 30 июня, в 16:00 по московскому времени.