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Ферстаппен — о победе в квалификации: это заявление

Ферстаппен — о победе в квалификации: это заявление
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Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии, состоявшуюся сегодня, 29 июня, в Шпильберге.

«Квалификация прошла отлично. Мы настроили машину после того, что поняли утром. Да, трасса стала теплее, чем вчера, ехать сложнее, но машина показалась мне намного лучше. Я мог активнее атаковать в поворотах, всё сложилось, пилотировать было приятно.

Мы давно не были на поуле, приятно добиться такого результата. Вся команда работала ради того, чтобы мы были более конкурентоспособными, и я считаю, что это великолепное заявление. Надеюсь, завтра у нас вновь будет плотная битва, но пока я об этом не думаю — просто рад, что сегодня мы выступили здорово», — сказал Ферстаппен после выступления.

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