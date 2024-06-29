«Ферстаппен в своей лиге». Норрис отреагировал на второе место в квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 29 июня, в Шпильберге. Напомним британец занял второе место.

«Хорошая квалификация, думаю, это максимум, чего мы могли добиться. Макс был в своей собственной лиге. Условия стали сложнее, было непросто собрать хороший круг. Так что я согласен на второе место.

В гонке будет тяжело. Если посмотреть на сегодняшний темп, станет понятно, что мы выложимся изо всех сил. Но нам нужно что-то сверх, чтобы побить темп Макса и «Ред Булл». Я постараюсь. Я жду гонку, многое может произойти, в гонках мы обычно сильнее, чем в квалификациях», — сказал Норрис после выступления.