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Расселл: похоже, «Мерседесу» предстоит настоящая битва с «Феррари»

Расселл: похоже, «Мерседесу» предстоит настоящая битва с «Феррари»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 29 июня, в Шпильберге. Напомним, британец показал третий результат.

«Очень доволен! Машина по ощущениям очень хороша. Команда усердно работала над обновлениями, и, похоже, нам предстоит настоящая битва, особенно с «Феррари». Мы немного уступаем «Макларену», ну а «Ред Булл» вообще летит здесь. Но мы на верном пути.

Мы изменили настройки антикрыла, это должно помочь завтра в плане работы с резиной. «Макларен» всё равно немного впереди, но уже третий уикенд подряд мы в топ-3 квалификации, и это здорово. Завтра мы хотим побороться с лидерами, но главное — не испортить себе гонку в погоне за ними», — сказал Расселл после выступления.

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