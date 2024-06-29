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Ферстаппен, Хэмилтон и Хюлькенберг вызваны к судьям за разные инциденты в квалификации

Ферстаппен, Хэмилтон и Хюлькенберг вызваны к судьям за разные инциденты в квалификации
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Три гонщика Формулы-1 попали под расследование стюардов Гран-при Австрии Формулы-1 на трассе «Ред Булл Ринг» по итогам квалификации.

Победителю квалификации Максу Ферстаппену придётся объясняться за то, что в третьем сегменте квалификации он на выезде с пит-лейна «пилотировал неоправданно медленно».

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и представители команды обсудят с судьями небезопасный выпуск семикратного чемпиона мира из боксов, когда болид британца задел домкрат и топливный шланг.

Наконец, представитель «Хааса» Нико Хюлькенберг за время квалификации мог дважды нарушить указания гоночного директора Формулы-1 Нильса Виттиха, когда при выезде из боксов залез в уже сформированную очередь машин, хотя они его не пропускали.

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