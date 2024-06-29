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Представлена новая Toyota GR Supra с 6-цилиндровым двигателем

Представлена новая Toyota GR Supra с 6-цилиндровым двигателем
Toyota GR Supra 2025 модельного года
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В США представлена Toyota GR Supra 2025 модельного года, которая доступна в двух вариантах — 3.0 и 3.0 Premium, отличающихся друг от друга отделкой салона.

Toyota GR Supra 2025 модельного года

Toyota GR Supra 2025 модельного года

Фото: Toyota

Под капотом у обеих версий 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 382 лошадиные силы, хотя ранее ранее такой мотор устанавливался только на версию 3.0 Premium. Базовая же Toyota GR Supra ранее поставлялась с 2-литровой 4-цилиндровой силовой установкой.

Toyota GR Supra 2025 модельного года

Toyota GR Supra 2025 модельного года

Фото: Toyota

Автомобиль доступен как с автоматической коробкой передач, так и с механической трансмиссией. В первом случае GR Supra набирает 60 миль в час с места (96 км/ч) за 3,9 секунды, во втором — за 4,2.

Салон Toyota GR Supra 3.0 Premium

Салон Toyota GR Supra 3.0 Premium

Фото: Toyota

Напомним, что ранее во время тестов на «Спа-Франкоршам» был замечен прототип спорткара Toyota GR GT3 в камуфляжной раскраске.

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