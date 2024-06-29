«Стыдно». Пиастри не согласился с наказанием в квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал своё наказание в квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, Пиастри показал третий результат, однако его лучший круг не был засчитан из-за выезда за пределы трассы в шестом повороте, из-за чего он откатился на седьмое место.

«Меня это смущает. Была проделана вся эта работа над пределами трассы, положили гравий, и я даже не съезжал с трассы. Я остался на трассе. Это был, вероятно, мой лучший шестой поворот, а его не засчитывают.

Не знаю, зачем были потрачены сотни тысяч в попытке изменить два поворота, когда всё ещё остаются повороты, где вы можете съехать. Но, так или иначе, все остальные удержались на трассе.

Это был мой лучший шестой поворот, я был на границе трассы, думаю, именно это и хотят видеть. Нет никаких причин, почему этот поворот должен считаться проблемой, тем более если вы остались на трассе, как я», — приводит слова Пиастри Sky Sports.