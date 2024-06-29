Хэмилтон сказал, что нужно «Мерседесу» для подиума на Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 29 июня, в Шпильберге. Напомним, британец показа пятый результат.

«Спринт получился несколько разочаровывающим. Я смог приблизиться к Карлосу Сайнсу, но не смог составить ему конкуренцию. Итак, мы внесли изменения после спринта, и это помогло. Мы смогли улучшить баланс, что позволило сделать нам шаг вперёд. Мой последний круг в третьем сегменте получился приличным, несмотря на третий сектор. Пятое место – лучший результат, чем в спринт-квалификации.

Изменения должны помочь нам в гонке. Надеюсь, что наш темп будет выше, чем в спринте. Будет важно обойти Сайнса, если мы хотим побороться за подиум. Посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».