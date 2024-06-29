Sky Sports: «Макларен» запросил отмену решения об отборе у Пиастри быстрого круга

Команда Формулы-1 «Макларен» направила официальный запрос стюардам Гран-при Австрии с просьбой пересмотреть решение гоночной дирекции о лишении пилота команды Оскара Пиастри последнего быстрого круга в квалификации. Гоночная дирекция посчитала, что австралиец нарушил границы трассы в шестом повороте, вследствие чего круг был списан и Пиастри опустился в итоговом протоколе с третьего места на седьмое. В «Макларене» полагают, что на самом деле болид Пиастри не покидал пределы трассы полностью.

«Говорят, они настроены не очень оптимистично относительно шансов на успех рассмотрения. Теперь может пройти какое-то время, прежде чем мы получим какую-то конкретику по этому вопросу», — отмечает Sky Sports, который сообщил информацию о запросе «Макларена» со ссылкой на своего обозревателя Теда Кравица.