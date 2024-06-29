«Альпин» начала переговоры о моторах «Мерседеса», это может повлиять на решение Сайнса

Французская команда Формулы-1 «Альпин» продолжает изучать различные варианты с двигателями на сезон-2026. Не исключается, что «Альпин» откажется от собственной моторной программы и станет клиентской командой одного из других мотористов. По информации The Race, в «Альпин» начали предварительные переговоры об использовании двигателей «Мерседес» — многие полагают, что именно немецкие силовые установки могут оказаться сильнейшими в 2026 году. Говорить о скором заключении договора не стоит: переговоры могут продлиться несколько месяцев, тем более что пока «Рено» не принял финального решения о собственной моторной программе.

Потенциальное решение «Альпин» перейти на двигатели «Мерседеса» может повлиять на переговоры команды с испанским пилотом Карлосом Сайнсом, отмечает The Race. По информации издания, именно новости о возможном переходе «Альпин» на немецкие моторы заставили Сайнса отложить решение о своём будущем, хотя Карлос уже был близок к подписанию контракта с «Уильямсом».