ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» начала переговоры о моторах «Мерседеса», это может повлиять на решение Сайнса

«Альпин» начала переговоры о моторах «Мерседеса», это может повлиять на решение Сайнса
Аудио-версия:
Комментарии

Французская команда Формулы-1 «Альпин» продолжает изучать различные варианты с двигателями на сезон-2026. Не исключается, что «Альпин» откажется от собственной моторной программы и станет клиентской командой одного из других мотористов. По информации The Race, в «Альпин» начали предварительные переговоры об использовании двигателей «Мерседес» — многие полагают, что именно немецкие силовые установки могут оказаться сильнейшими в 2026 году. Говорить о скором заключении договора не стоит: переговоры могут продлиться несколько месяцев, тем более что пока «Рено» не принял финального решения о собственной моторной программе.

Потенциальное решение «Альпин» перейти на двигатели «Мерседеса» может повлиять на переговоры команды с испанским пилотом Карлосом Сайнсом, отмечает The Race. По информации издания, именно новости о возможном переходе «Альпин» на немецкие моторы заставили Сайнса отложить решение о своём будущем, хотя Карлос уже был близок к подписанию контракта с «Уильямсом».

Материалы по теме
Сайнс высказался о сроках принятия решения по новому контракту после ухода из «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android