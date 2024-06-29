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Глава «Макларена»: отличная работа команды сегодня, чертовски сложно победить Ферстаппена

Глава «Макларена»: отличная работа команды сегодня, чертовски сложно победить Ферстаппена
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун остался доволен итогами прошедшей сегодня квалификации Гран-при Австрии в исполнении своей команды, а также отдал должное её победителю — трёхкратному чемпиону мира из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Напомним, пилоты британской команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и седьмое место соответственно.

«Отличная работа команды сегодня: Ландо занял второе место в квалификации, а Оскар будет стартовать с седьмой позиции после лишения его последнего круга. Чертовски сложно победить трёхкратного чемпиона мира, когда он проезжает такой безумный круг. Сегодня я снимаю шляпу перед Максом, но завтра нам предстоит напряжённая гонка», — написал Браун в социальных сетях.

Формула-1 2024. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:04.314
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.404
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.526
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