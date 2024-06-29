Глава «Макларена»: отличная работа команды сегодня, чертовски сложно победить Ферстаппена

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун остался доволен итогами прошедшей сегодня квалификации Гран-при Австрии в исполнении своей команды, а также отдал должное её победителю — трёхкратному чемпиону мира из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Напомним, пилоты британской команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и седьмое место соответственно.

«Отличная работа команды сегодня: Ландо занял второе место в квалификации, а Оскар будет стартовать с седьмой позиции после лишения его последнего круга. Чертовски сложно победить трёхкратного чемпиона мира, когда он проезжает такой безумный круг. Сегодня я снимаю шляпу перед Максом, но завтра нам предстоит напряжённая гонка», — написал Браун в социальных сетях.

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