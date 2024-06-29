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Юки Цуноде угрожает расследование ФИА за ругань во время квалификации

Юки Цуноде угрожает расследование ФИА за ругань во время квалификации
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Японский гонщик «РБ» Юки Цунода рискует стать участником официального расследования со стороны ФИА за свою ругань в квалификации Гран-при Испании, сообщает Motorsport.

Когда во время первого сегмента Цуноду на пит-лейне опередил пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу, Юки не выдержал и сказал по радио: «Эти парни — чёртовы дебилы».

Эту цитату заметили и распространили в социальных сетях, после чего о ругательствах со стороны Цуноды была поставлена в известность ФИА. Теперь федерация изучает, стоит ли начинать официальное расследование с участием стюардов Гран-при, ведь потенциально речь может идти об оскорблении группы людей и, таким образом, нарушении Спортивного кодекса ФИА.

Как уточняет Motorsport, слова Цуноды могут признать эйблизмом — это тип дискриминации, при котором люди без проблем со здоровьем рассматриваются как нормальные и превосходящие людей с инвалидностью, что приводит к предрассудкам в отношении последних.

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