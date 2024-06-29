Леклер — о седьмом месте в квалификации: катастрофы нет

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 29 июня, в Шпильберге. Напомним, Леклер стал седьмым.

«Тот факт, что вы знаете, что у вас есть потенциал для хорошего выступления, но совершаете ошибку, всегда расстраивает. Так и есть. Но катастрофы нет. Седьмое место — это нехорошо, учитывая, что можно было стать третьими.

Первый и третий повороты были и вправду хорошим на последнем круге, я был на две десятые быстрее, но затем я ошибся в четвёртом повороте. Я попытался отыграться в шестом и потерял машину, затем это произошло в девятом. Это жизнь. В этом году риск больше окупается, чем вредит. Сегодня меня это укусило», — приводит слова Леклера пресс-служба Формулы-1.