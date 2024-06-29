Стали известны решения судей по инцидентам с Хэмилтоном и Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Австрии приняли решение по инцидентам с британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса», голландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и немцем Нико Хюлькенбергом из «Хааса» после квалификации.

Напомним, Хэмилтона вызвали из-за небезопасного выпуска из боксов, болид британца задел домкрат и топливный шланг. «Мерседес» получил штраф в размере € 5 тыс.

Ферстаппен был вызван к стюардам для объяснения за «неоправданно медленный» выезд с пит-лейна в третьем сегменте. В отношении него санкций не принято.

Нико Хюлькенберг нарушил указания гоночного директора, когда при выезде из боксов влез в уже сформированную очередь машин, хотя они его не пропускали. Команда получила выговор.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.04,314.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,404.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,526.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,537.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,589.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,730.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,734.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,888.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,071.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,569.