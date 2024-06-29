Хорхе Мартин оштрафован на три позиции на старте ГП Нидерландов MotoGP

Лидер нынешнего сезона MotoGP испанец Хорхе Мартин оштрафован на три позиции в гонке Гран-при Нидерландов.
Мартин был признан виновным в медленной езде во втором сегменте квалификации, в котором он помешал соотечественнику Раулю Фернандесу. Теперь испанец будет стартовать пятым.
MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1.30.540.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +0,377.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0,734.
4. Алекс Маркес («Дукати») +0,785.
5. Марк Маркес («Дукати») +0,838.
6. Маверик Виньялес («Априлья») +0,881.
7. Франко Морбиделли («Дукати») +1,056.
8. Алеш Эспаргаро («Априлья») +1,076.
9. Энеа Бастьянини («Дукати») +1,088.
10. Брэд Биндер («Дукати») +1,168.
Напомним, гонка Гран-при Нидерландов MotoGP состоится завтра, 30 июня, начало — в 15:00 мск.