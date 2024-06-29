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Хорхе Мартин оштрафован на три позиции на старте ГП Нидерландов MotoGP

Лидер нынешнего сезона MotoGP испанец Хорхе Мартин оштрафован на три позиции в гонке Гран-при Нидерландов.

Мартин был признан виновным в медленной езде во втором сегменте квалификации, в котором он помешал соотечественнику Раулю Фернандесу. Теперь испанец будет стартовать пятым.

MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1.30.540.

2. Хорхе Мартин («Дукати») +0,377.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0,734.

4. Алекс Маркес («Дукати») +0,785.

5. Марк Маркес («Дукати») +0,838.

6. Маверик Виньялес («Априлья») +0,881.

7. Франко Морбиделли («Дукати») +1,056.

8. Алеш Эспаргаро («Априлья») +1,076.

9. Энеа Бастьянини («Дукати») +1,088.

10. Брэд Биндер («Дукати») +1,168.

Напомним, гонка Гран-при Нидерландов MotoGP состоится завтра, 30 июня, начало — в 15:00 мск.