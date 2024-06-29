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Первый сегмент квалификации ГП Австрии стал самым плотным в истории Ф-1

Первый сегмент квалификации ГП Австрии стал самым плотным в истории Ф-1
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Первый сегмент квалификации Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 29 июня, в Шпильберге, вошёл в историю Формулы-1.

Разница между 20-м местом, которое занял китаец Гуаньюй Чжоу из «Кик-Заубера», и испанцем Карлосом Сайнсом-младшим из «Феррари» составила всего 0,798 секунды. Это наименьший показатель в истории серии.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.04,314.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,404.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,526.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,537.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,589.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,730.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,734.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,888.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,071.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,569.

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