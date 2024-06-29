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Серхио Перес объяснил слабую квалификацию в Австрии

Серхио Перес объяснил слабую квалификацию в Австрии
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 29 июня, в Шпильберге. Напомним, Перес стал только восьмым.

«Уикенд складывается тяжело, и нам нужно продолжать стараться. У нас не было отрыва в первом и втором сегментах, из-за чего мы использовали больше свежих шин, чем хотели, и вошли в третий сегмент на использованных шинах.

Мы показали лучший темп, чем утром, но, к сожалению, мы не были достаточно бережливы. Мы внесли правильные изменения и многое поняли в спринте. Думаю, завтра на трассе всё будет очень близко, интересная борьба, в которой может произойти всё что угодно», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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