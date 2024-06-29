ФИА отклонила протест «Макларена» касательно наказания Пиастри

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Стюарды Гран-при Австрии отклонили протест команды «Макларен», не согласившейся с наказанием австралийца Оскара Пиастри в квалификации.

Напомним, Пиастри показал третий результат, однако его лучший круг не был засчитан из-за выезда за пределы трассы в шестом повороте, с чем сам пилот и глава команды Андреа Стелла не согласились.

Теперь Пиастри будет стартовать с седьмого места.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.04,314.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,404.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,526.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,537.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,589.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,730.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,734.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,888.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,071.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,569.