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Юки Цунода получил крупный штраф за ругань по радио

Юки Цунода получил крупный штраф за ругань по радио
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Пилот «РБ» японец Юки Цунода получил крупный штраф за нецензурную брань в квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, во время первого сегмента Цуноду на пит-лейне опередил пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу, на что японец отреагировал негативно и сказал по радио: «Эти парни — чёртовы дебилы».

Цунода оштрафован на € 40 тыс., из которых € 20 тыс. могут быть возвращены в том случае, если инцидент в Испании станет последним в сезоне.

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