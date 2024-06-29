Юки Цунода получил крупный штраф за ругань по радио
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Пилот «РБ» японец Юки Цунода получил крупный штраф за нецензурную брань в квалификации Гран-при Австрии.
Напомним, во время первого сегмента Цуноду на пит-лейне опередил пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу, на что японец отреагировал негативно и сказал по радио: «Эти парни — чёртовы дебилы».
Цунода оштрафован на € 40 тыс., из которых € 20 тыс. могут быть возвращены в том случае, если инцидент в Испании станет последним в сезоне.
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