Стартовая решётка Гран-при Австрии

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Ниже представлена предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Австрии Формулы-1, которая состоится завтра, 30 июня, в Шпильберге.

Напомним, австралиец Оскар Пиастри, показавший третий результат, откатился на седьмое место из-за незасчитанного круга.

Формула-1. Гран-при Австрии. Предварительная стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Серхио Перес («Ред Булл»).

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

10. Эстебан Окон («Альпин»).

11. Даниэль Риккардо («РБ»).

12. Кевин Магнуссен («Хаас»).

13. Пьер Гасли («Альпин»).

14. Юки Цунода («РБ»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Александер Албон («Уильямс»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).