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Цунода объяснил свою нецензурную брань по радио во время квалификации Гран-при Австрии

Цунода объяснил свою нецензурную брань по радио во время квалификации Гран-при Австрии
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Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода опубликовал пост в социальных сетях, в котором извинился за свою ругань в квалификации Гран-при Австрии. Во время первого сегмента Цуноду на пит-лейне опередил пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу, на что японец отреагировал негативно и сказал по радио: «Эти парни — чёртовы дебилы».

«Всем привет. Я хочу принести глубочайшие извинения за то, что я сказал сегодня по радио. Очевидно, что я не делал этого намеренно и совершенно не понимал истинного значения того, что я произнёс.

Теперь я имею лучшее представление о значении этого слова, и я очень сожалею о сказанном. Такому общению не должно быть места, и нельзя такое терпеть. Я сожалею», — написал Цунода.

Напомним, за свои слова Цунода был оштрафован на € 40 тыс., из которых € 20 тыс. могут быть возвращены в том случае, если инцидент в Австрии станет последним в сезоне.

В квалификации Гран-при Австрии японец занял 14-е место.

Формула-1 2024. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
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