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Сайнс назвал причину проблем «Феррари» в Австрии

Сайнс назвал причину проблем «Феррари» в Австрии
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, комментируя итоги квалификации Гран-при Австрии, заявил, что проблемы команды на высоких скоростях могут быть связаны с последними обновлениями.

«Обновление работает во всех местах, где у нас нет подпрыгивания, но если вы подпрыгиваете на высокой скорости и вам приходится отступать, тогда, вероятно, то, что вы выигрываете в одних местах, вы теряете в других.

Чем больше высокоскоростных участков на трассе, тем хуже, очевидно, становятся изменения и тем мы медленнее. Это неидеальная ситуация, но команда на базе изо всех сил старается решить проблему. Посмотрим, сможем ли мы вернуться сильнее в Сильверстоуне», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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