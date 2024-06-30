«Безумие». Хэмилтон эмоционально указал на разницу между «Ред Булл» и «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя выступление команды в квалификации Гран-при Австрии, отметил доминирование фаворитов сезона «Ред Булл».

«Машина стала лучше, никаких серьёзных проблем не было. Мы сильно отстаём от Макса Ферстаппена в высокоскоростных поворотах, очень сильно. Они настолько быстрее, это безумие. Думаю, они быстрее на 12–13 км/ч. Нам попросту не хватает прижимной силы. И мы не шли на компромиссы, это наш максимум.

Может ли «Мерседес» это исправить? У меня нет ответа. По правде говоря, я не знаю. Если бы я мог взять кусок прижимной силы и забросить к себе, я бы так и поступил. Мы просто продолжим работать, но путь становится длиннее, когда вы, надеясь на победу в этом году, отстаёте на полсекунды», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.