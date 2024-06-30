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Антониу Феликс да Кошта выиграл первую гонку Формулы-Е в Портленде

Антониу Феликс да Кошта выиграл первую гонку Формулы-Е в Портленде
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В ночь с 29 на 30 июня, состоялась первая основная гонка в рамках Гран-при Формулы-Е в Портленде (США). Первое место занял гонщик Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche), вторым стал Робин Фряйнс (Envision Racing), а третьим — Жан-Эрик Вернь (DS Penske).

Формула-Е. Портленд, первая (топ-10):

1. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 27 кругов.
2. Робин Фряйнс (Envision Racing) +0.4
3. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +1.4
4. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +1.7
5. Нико Мюллер (Abt Cupra) +2.0
6. Джейк Деннис (Avalanche Andretti) +2.6.
7. Сэм Бёрд (Neom McLaren) +2.9
8. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +4.5
9. Стоффель Вандорн (DS Penske) +5.2
10. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +5.7

Вторая гонка этапа в американском Портленде состоится в ночь с 30 июня на 1 июля.

Формула-Е 2024. Этап 13, Портленд, США
Портленд. Гран-при. Гонка
30 июня 2024, воскресенье. 00:03 МСК
Окончено
1
Антониу Феликс да Кошта
TAG Heuer Porsche
34:00:097
2
Робин Фряйнс
Envision Racing
+0.415
3
Жан-Эрик Вернь
DS Penske
+1.440
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