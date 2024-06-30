Алонсо — о штрафе Хюлькенберга: я снова не согласен

После прошедшей квалификации Гран-при Австрии испанский пилот Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» ответил на вопросы журналистов, один из которых уточнял мнение Алонсо по поводу штрафа немецкому пилоту коллектива «Хаас» Нико Хюлькенбергу за совершенный манёвр во время спринта.

«Для меня его [Хюлькенберга] действия во время обгона определённо были слишком оптимистичны. Но я, наверное, снова не согласен со штрафными очками в лицензию. Мы пытаемся здесь гоняться, стараемся совершать обгоны, где мы можем сделать всё успешно, а можем и допустить ошибку. И, возможно, мы заплатим свою цену, где придётся вернуть позицию, или, если это последний круг гонки, будет штрафное время или что-то в этом роде. Но я не думаю, что он совершил настолько опасный манёвр. Он просто пытался совершить обгон. Слишком оптимистично, ладно, но штрафных очков это не заслуживает», — заявил Алонсо журналистам издания formu1a.uno

Сегодня, 30 июня, состоится Гран-при Австрии. Начало гонки — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, перейти на которую можно по ссылке ниже.

Гран-при Австрии. Гонка. Текстовая трансляция.