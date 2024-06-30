Гендир «РБ» Питер Байер раскрыл, когда будет принято решение о будущем Риккардо в команде

Генеральный директор «РБ» Питер Байер признал, что руководство команды не спешит объявлять о новом составе пилотов.

«Мы не спешим принимать решение по составу команды на следующий год. Мы утвердили Юки, что было очень важно для нас. И сейчас наш фокус стоит на машине. А во время летнего перерыва мы спокойно всё обсудим. Даниэль, безусловно, оказал нам огромную помощь. Оглядываясь назад, можно сказать, что в прошлом году, когда он присоединился к команде, он привнёс в неё совершенно новую энергию и настрой, а также оказал огромную помощь в поддержке Юки. Он начал работать совсем недавно и всё ещё продолжает учиться у Даниэля.

Обучение молодых пилотов является частью нашей работы и миссией наших акционеров. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Лиам — часть команды, он наш тест-пилот и сейчас работает на симуляторе. Как большинство из вас знает, он также будет участвовать в тестах в Имоле за рулём болида 2022 года. Решение о втором пилоте будет принято спокойно, мы не торопимся», — приводит слова Питера портал Motorsport Week.