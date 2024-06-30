Формула-1, Гран-при Австрии — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55

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В воскресенье, 30 июня, на автодроме «Ред Булл Ринг» (Шпильберг) состоится гонка 11-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск.

Напомним, за последние шесть лет победу на автодроме в Австрии одерживали три разных пилота. Нидерландский пилот из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен четыре раза поднимался на первое место подиума и по одному разу это сделали финн Валттери Боттас, одержавший победу в составе команды «Мерседес», и монегаск Шарль Леклер за коллектив «Феррари».

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Его команда «Ред Булл» занимает первое место в зачёте Кубка конструкторов.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Австрии — 2024. Онлайн-трансляция гонки