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Люк Браунинг победил в гонке Ф-3 в Австрии, Никиту Бедрина выбил соперник

Люк Браунинг победил в гонке Ф-3 в Австрии, Никиту Бедрина выбил соперник
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Сегодня, 30 июня, состоялась основная гонка этапа Формулы-3 в Австрии. Первым к финишу пришёл британский пилот «Хайтека» Люк Браунинг. Вторым оказался Габриэле Мини («Према»), а третьим его товарищ по команде — швед Дино Беганович.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, сошёл с дистанции после того, как его выбил испанец Мари Бойя.

Формула-3. Австрия. Гонка:

  1. Люк Браунинг («Хайтек») — 37:22.286.
  2. Габриэле Мини («Према») +1,685.
  3. Дино Беганович («Према») +2,154.
  4. Кристиан Мэнселл («АРТ Гран-при») +2,568.
  5. Оливер Гёте («Кампос Рейсинг») +3,172.
  6. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +7,103.
  7. Арвид Линдблад («Према») +7,803.
  8. Лауренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +9,912.
  9. Леонардо Форнароли («Тридент») +10,280.
  10. Алекс Данн (MP) +13,453.

...18. Мари Бойя («Кампос Рейсинг») +28,984.

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