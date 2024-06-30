В «Мерседесе» раскрыли одну из причин прогресса команды

Главный гоночный инженер в команде Формулы-1 «Мерседес» Формулы-1 Эндрю Шовлин прокомментировал последние успешные результаты немецкого коллектива.

«Я думаю, что сейчас у нас хорошая работа на симуляторе. Если внести в машину ряд усовершенствований, на каждой трассе, на которой мы выезжаем, всё будет по-другому. Мы вносим регулярные обновления в машину. Так было уже в пяти или шести гонках. И приходится тратить много времени на их настройку, чтобы всё это работало вместе, и здесь уже появляется много факторов: скорость ветра, температура, состояние асфальта.

Поэтому самое главное — наша работа на симуляторе улучшилась. Сказать честно, раньше у нас не было шансов, потому что, если температура трассы на пять градусов или в повороте ветер задувает под углом в 30 градусов, это выводило нас из баланса, мы не попадали в настройки. Неудивительно, что симулятору было сложно уловить все эти эффекты. Пилоты приходят после уикенда, и мы воспроизводим состояние на трассе таким, каким оно было во время гонки», — заявил Шовлин журналисту Формулы-1 Адаму Куперу.