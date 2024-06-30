Бортолето победил в гонке Ф-2 в Австрии, Антонелли — 14-й, Берман сошёл с трассы
Сегодня, 30 июня, состоялась основная гонка Формулы-2 в Австрии. Первым финишировал пилот «Инвикты» Габриэл Бортолето, второе место занял Франко Колапинто («МП Моторспорт»). На третьем месте гонку завершил Исак Хаджар («Кампос»).
Юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли финишировал 14-м, а Оливер Берман («Према») сошёл с трассы.
Формула-2. Австрия. Гонка:
- Габриэл Бортолето («Инвикта») — 53:59.322
- Франко Колапинто («МП Моторспорт») +4,296.
- Исак Хаджар («Кампос») +5,553.
- Пепе Марти («Кампос») +6,035.
- Энцо Фиттипальди («Van Amersfoort Racing») +11,399.
- Пол Арон («Хайтек») +11,437.
- Йозуа Дюрксен («АРТ Гран-при») +12,562.
- Амаури Кордел («Хайтек») +22,557.
- Тейлор Барнард («AIX Racing») +27,634.
- Зак О'Салливан («АРТ Гран-при») +32,180.
...14. Андреа Кими Антонелли («Према») +34,724.
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