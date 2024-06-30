ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бортолето победил в гонке Ф-2 в Австрии, Антонелли — 14-й, Берман сошёл с трассы

Бортолето победил в гонке Ф-2 в Австрии, Антонелли — 14-й, Берман сошёл с трассы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июня, состоялась основная гонка Формулы-2 в Австрии. Первым финишировал пилот «Инвикты» Габриэл Бортолето, второе место занял Франко Колапинто («МП Моторспорт»). На третьем месте гонку завершил Исак Хаджар («Кампос»).

Юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли финишировал 14-м, а Оливер Берман («Према») сошёл с трассы.

Формула-2. Австрия. Гонка:

  1. Габриэл Бортолето («Инвикта») — 53:59.322
  2. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +4,296.
  3. Исак Хаджар («Кампос») +5,553.
  4. Пепе Марти («Кампос») +6,035.
  5. Энцо Фиттипальди («Van Amersfoort Racing») +11,399.
  6. Пол Арон («Хайтек») +11,437.
  7. Йозуа Дюрксен («АРТ Гран-при») +12,562.
  8. Амаури Кордел («Хайтек») +22,557.
  9. Тейлор Барнард («AIX Racing») +27,634.
  10. Зак О'Салливан («АРТ Гран-при») +32,180.

...14. Андреа Кими Антонелли («Према») +34,724.

Материалы по теме
Оливер Берман выиграл спринт Ф-2 в Австрии, Антонелли — 15-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android