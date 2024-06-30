Расселл предложил изменить регламент распределения времени в аэродинамической трубе

Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл предложил альтернативный метод сокращения времени испытаний в аэродинамической трубе для лидирующих команд.

«Я думаю, что ограничение на работу в аэродинамической трубе (чем выше место команды по итогам Кубка конструкторов, тем меньше времени на работу в аэродинамической трубе в новом сезоне. — Прим. «Чемпионата»), действительно хорошее правило. Но оно [ограничение] основано на позициях, а не на очках. Ред Булл набрал вдвое больше очков, чем команда, занявшая второе место в Кубке конструкторов, и они получили такую ​​же разницу в сокращении времени на использование трубы по отношению ко второй команде, что и вторая к третьей.

Ведь все мы хотим, чтобы не было какой-то одной доминирующей силы, потому что люди хотят видеть, как борьба и интрига царят на трассе, как гонщики сражаются друг с другом. Думаю, если регламент построен правильно, команды смогут догонять друг друга и бороться за победы, ведь это должна не одна машина», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

На данный момент, первое место в Кубке конструкторов занимает команда «Ред Булл» с 339 очками. На втором месте идет команда «Феррари» с 279 очками.