В Volkswagen представили самый быстрый и мощный в истории Golf

Компания Volkswagen представила обновлённый Golf R — он оснащён самым мощным в истории линейки двигателем. Модель представлена в комплектациях Golf R и Golf R Variant и оснащена 2-литровым турбодвигателем мощностью 245 кВт (333 л. с.), что на 10 лошадиных сил больше, чем у предыдущей версии.

Volkswagen Golf R Variant Фото: Volkswagen

Максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 250 км/ч, однако при покупке пакета R-Performance лимит увеличивается до 270 км/ч. Это, отмечается в пресс-релизе Volkswagen, делает новинку также самым быстрым Golf в истории. Стоимость автомобиля составит не менее € 53 тыс.

Отметим, что ранее в Южно-Африканской Республике был представлен бронированный Volkswagen Golf в исполнении компании SVI Engineering.