Гуаньюй Чжоу начнёт гонку Гран-при Австрии с пит-лейна

ФИА выпустила официальное заявление о том, что команда «Кик-Заубер» нарушила регламент и внесла изменения в болид пилота Гуаньюя Чжоу в режиме «закрытого парка».

В связи с этим китайский гонщик начнёт гонку Гран-при Австрии стартом с пит-лейна.

Напомним, вчера в квалификации Гран-при Австрии Гуаньюй Чжоу показал 20-й результат. Его напарник по команде Валттери Боттас также не смог пройти во второй сегмент и продемонстрировал 18-й результат. А лучший результат у пилота австрийской команды «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена.

В личном зачёте Формулы-1 китайский пилот занимает 19-ю позицию, имея на своём счету 0 очков.

Гонка начнётся сегодня, 30 июня, в 16:00 по московскому времени на трассе «Ред Булл Ринг», находящейся в Шпильберге, Австрия.