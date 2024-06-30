Этап MotoGP в Казахстане вновь перенесён

Календарь MotoGP на 2024 год снова изменится: первый Гран-при Казахстана будет отменён во второй раз в этом году и вместо этого заменён второй поездкой на катарскую трассу «Лусаил» в конце сентября, сообщает The Race со ссылкой на собственный источник в паддоке.

Гонка в Казахстане первоначально должна была состояться впервые на трассе «Сокол» в 2023 году, но была отложена до июня этого года из-за сильного наводнения в северных провинциях страны.

Однако на смену «Соколу» готова замена: катарская трасса «Лусаил» является одним из самых тихих мест (между мартовской гонкой MotoGP и ноябрьским визитом Формулы-1 никаких мероприятий не запланировано), а трасса хорошо расположена с точки зрения логистики.

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MotoGP недавно подписал новое партнёрство с Qatar Airways, что означает, что большая часть грузов и персонала для чемпионата в любом случае традиционно будет проходить через эту страну.