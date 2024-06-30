Ниже представлена итоговая стартовая решётка гонки Гран-при Австрии Формулы-1, которая состоится сегодня, 30 июня, в Шпильберге.

Отметим, что австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, показавший третий результат в квалификации, опустился на седьмое место из-за незасчитанного круга. А гонщик команды «Кик-Заубер» Гуаньюй Чжоу будет стартовать с пит-лейна, поскольку в его болид команда внесла изменения в режиме «закрытого парка», что является нарушением регламента.

Формула-1. Гран-при Австрии. Итоговая стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Серхио Перес («Ред Булл»).

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

10. Эстебан Окон («Альпин»).

11. Даниэль Риккардо («РБ»).

12. Кевин Магнуссен («Хаас»).

13. Пьер Гасли («Альпин»).

14. Юки Цунода («РБ»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Александер Албон («Уильямс»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — старт с пит-лейна.