В «Уильямс» рассматривают других пилотов из-за нерешительности Сайнса

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» вновь ищет напарника пилоту Александеру Албону из-за нерешительности в принятии решения испанского пилота команды «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего, сообщает издание Motorsport со ссылкой на свои источники.

«Испанец в течение нескольких недель обдумывал предложения на следующий сезон, которые он получил как от команды «Кик-Заубер», так и от «Уильямса». После прихода бывшего руководителя команды Формулы-1 Флавио Бриаторе в качестве советника генерального директора «Альпин» французская команда проявила интерес к подписанию Сайнса. Ситуация заставила Сайнса задуматься о том, что он хочет делать, и понятно, что он попросил «Уильямс» о дальнейшей отсрочке с обсуждением его планов на 2025 год, чтобы он мог взвесить, что может предложить «Альпин», — заявляют в Motorsport.

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Ранее сообщалось, что «Уильямс» готовится объявить о достижении соглашения с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом о его переходе в 2025 году в британский гоночный коллектив во время Гран-при Испании.