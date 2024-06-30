Баньяя выиграл гонку MotoGP в Ассене, Мартин — 2-й, Бастьянини — 3-й

В Ассене (Нидерланды) завершилась основная гонка 10-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.
Хорхе Мартин финишировал вторым, а итальянец Энеа Бастьянини — третьим. Стоит также отметить, что Маверикс Виньялес был оштрафован на одну позицию.
MotoGP. Гран-при Нидерландов. Гонка:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40:07.214.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +3,676.
3. Энеа Бастьянини («Дукати») +7,073.
4. Марк Маркес («Дукати») +7,868.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8,299.
6. Маверикс Виньялес («Априлиа») +8,258.
7. Брэд Биндер (КТМ) +16,146.
8. Алекс Маркес («Дукати») +21,236.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +22,509.
10. Франко Морбиделли («Дукати») +23,554.
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