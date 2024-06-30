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Макс Ферстаппен высказался об ожиданиях от борьбы с «Маклареном» на Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен высказался об ожиданиях от борьбы с «Маклареном» на Гран-при Австрии
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В преддверии старта Гран-при Австрии нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими планами на гонку, проходящую на домашней для его команды австрийской трассе в Шпильберге.

«В этот раз на стартовой решётке рядом со мной только один «Макларен», и это, определённо, будет легче, чем то, что было во время спринта. Конечно, они попытаются снова атаковать меня. Хоть Оскар и стартует с седьмого места, они знают, что в любом случае неплохо управляются с шинами, поэтому я всё ещё ожидаю, что они будут вдвоём участвовать в борьбе за первое место. Конечно, мы проехали круг в квалификации на высоком уровне, но это не гарантия, что гонка будет такой же. Я просто надеюсь, что смогу найти тот же баланс с машиной, потому что это очень поможет и расходу шин», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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