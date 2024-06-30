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Расселл выиграл Гран-при Австрии после столкновения Ферстаппена и Норриса

В Шпильберге (Австрия) завершилась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Лидер сезона голландец Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с британцем Ландо Норрисом из «Макларена» и в результате стал только пятым. Норрис сошёл с гонки.

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг

2. Оскар Пиастри («Макларен») +1.906

3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.533

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +23.142

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.253

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +54.088

7. Серхио Перес («Ред Булл») +54.672

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:00.355

9. Даниэль Риккардо («РБ») +1:01.169

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:01.766

11. Шарль Леклер («Феррари») +1:07.056

12. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.325

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

14. Юки Цунода («РБ») +1 круг

15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг

19. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга

20. Ландо Норрис («Макларен») – сошёл