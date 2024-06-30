Расселл выиграл Гран-при Австрии после столкновения Ферстаппена и Норриса

В Шпильберге (Австрия) завершилась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.
Лидер сезона голландец Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с британцем Ландо Норрисом из «Макларена» и в результате стал только пятым. Норрис сошёл с гонки.
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг
2. Оскар Пиастри («Макларен») +1.906
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.533
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +23.142
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.253
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +54.088
7. Серхио Перес («Ред Булл») +54.672
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:00.355
9. Даниэль Риккардо («РБ») +1:01.169
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:01.766
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:07.056
12. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.325
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
14. Юки Цунода («РБ») +1 круг
15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг
19. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга
20. Ландо Норрис («Макларен») – сошёл