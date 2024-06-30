Сайнс: «Феррари» может гордиться третьим местом

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 30 июня, в Шпильберге. Испанец финишировал третьим.

«Гонка получилась насыщенной для лидеров! Для нас же главное было не отстать от Джорджа. Мы понимали, что у «Мерседеса» будет преимущество в гоночном темпе, но старались сделать всё возможное, чтобы не отстать. Оскар был очень быстр в конце.

Третье место, и я считаю, что это хороший результат. Думаю, мы можем быть этому рады и горды, уикенд получился для нас непростым. Битва лидеров была интересной, жаль, что мы пока недостаточно быстры, чтобы бороться за подиум, но мы сделаем всё, чтобы в Сильверстоуне быть сильнее», — сказал Сайнс после выступления.