«Отличный подарок». Расселл прокомментировал победу на ГП Австрии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 30 июня, в Шпильберге.

«Невероятно! Борьба вначале за третье место была тяжёлой. Я видел, как жёстко боролись Норрис и Ферстаппен, знаю, Ландо хотел победить. Честно, я не мог поверить, что мы смогли какое-то время держаться позади них. А потом такая возможность.

Это отличный подарок для всех, кто трудился ради команды. И лучшее её впереди. Не секрет, что „Ред Булл“ и „Макларен“ всё ещё впереди, но в последних гонках мы стабильно были третьими. И именно поэтому мы оказались впереди, подобное случается с лидерами. Я очень горд вернуться на вершину подиума», — сказал Расселл после выступления.