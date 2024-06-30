ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Отличный подарок». Расселл прокомментировал победу на ГП Австрии

«Отличный подарок». Расселл прокомментировал победу на ГП Австрии
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 30 июня, в Шпильберге.

«Невероятно! Борьба вначале за третье место была тяжёлой. Я видел, как жёстко боролись Норрис и Ферстаппен, знаю, Ландо хотел победить. Честно, я не мог поверить, что мы смогли какое-то время держаться позади них. А потом такая возможность.

Это отличный подарок для всех, кто трудился ради команды. И лучшее её впереди. Не секрет, что „Ред Булл“ и „Макларен“ всё ещё впереди, но в последних гонках мы стабильно были третьими. И именно поэтому мы оказались впереди, подобное случается с лидерами. Я очень горд вернуться на вершину подиума», — сказал Расселл после выступления.

Материалы по теме
Расселл выиграл Гран-при Австрии после столкновения Ферстаппена и Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android