Оскар Пиастри — о подиуме на ГП Австрии: остановиться так близко от победы обидно

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свой результат в гонке Гран-при Австрии в Шпильберге. Австралиец финишировал вторым.

«В этот уикенд многое могло сложиться иначе — в том числе во вчерашней квалификации. Это лишь мой четвёртый подиум в Формуле-1, но остановиться так близко от победы обидно. Тем не менее мы набрали много очков, во второй половине гонки были достаточно сильны, и я рад быть на подиуме. Когда ты так близок к победе, ты не можешь не расстроиться.

С прошлого года у нас немало хороших воспоминаний из Сильверстоуна, так что надеюсь, что и там мы будем среди лидеров. Что случилось с Ландо и Максом, я не видел, но борьба явно была очень плотной. Это значит, мы в хорошей форме», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, после того как гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с Ландо Норрисом из «Макларена».