«Просто смешно». Ферстаппен негативно отреагировал на штраф за аварию с Норрисом

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен негативно высказался о своём десятисекундном штрафе за столкновение с британцем Ландо Норрисом из «Макларена» в гонке Гран-при Австрии.

Напомним, контакт произошёл за шесть кругов до финиша, из-за чего Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Норрис сошёл с гонки.

«Это просто смешно. Он не может вот так вилять вправо и влево. Что мне оставалось делать?» — сказал Ферстаппен по радио.

Своего пилота поддержал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер:

«Он повёл себя некорректно, Макс. Огромная неудача, но ты сделал всё, что мог».

Напомним, победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.