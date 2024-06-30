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«Безответственно и безрассудно». Норрис осудил Ферстаппена за борьбу в Австрии

«Безответственно и безрассудно». Норрис осудил Ферстаппена за борьбу в Австрии
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о борьбе с трёхкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в гонке Гран-при Австрии, завершившейся столкновением.

«Есть правила, которые описывают, что можно делать, а что нельзя. Он сделал то, чего делать нельзя, и не был за это наказан. Я ожидал плотной борьбы с Максом, знал, к чему готовиться. Я готов был бороться агрессивно, на пределе и всё в таком духе, но все три раза он делал то, что легко могло привести к аварии. Это безответственно.

Это выглядит отчаянно с его стороны. А так не должно быть — у него куча побед. Я не удивлён тем, что он борется так агрессивно, но нельзя действовать настолько безрассудно. Я рассчитывал на честную и уважительную борьбу. И я не уверен, что получил именно это», — цитирует Норриса The Race.

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