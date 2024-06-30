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Глава «Макларена» раскритиковал Ферстаппена за его действия в гонке ГП Австрии

Глава «Макларена» раскритиковал Ферстаппена за его действия в гонке ГП Австрии
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Глава «Макларена» Андреа Стелла раскритиковал действия гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которые привели к столкновению с британцем Ландо Норрисом за шесть кругов до финиша в гонке Гран-при Австрии. Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Норрис сошёл с дистанции.

«Если не решить эти проблемы по-настоящему, они вернутся. Они возникли сегодня, потому что раньше их не решали должным образом, например, когда была борьба с Льюисом, нужно было наказывать более жёстко. Таким образом, учатся участвовать в гонках определённым образом. Было много эпизодов.

Мы уважаем «Ред Булл», уважаем Макса. Им не нужно так делать. Это почти способ поставить под угрозу репутацию. Зачем надо было это делать?» — приводит слова Стеллы The Race.

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