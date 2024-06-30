Судьи объяснили, почему оштрафовали Ферстаппена за столкновение с Норрисом

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 опубликовали официальный документ, в котором объяснили 10-секундный штраф пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену за столкновение с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом незадолго до финиша гонки.

В своём решении судьи отметили, что перед поворотом Ферстаппен сместился влево и тем самым вызвал столкновение с болидом Норриса. Стюарды считают, что Макс несёт основную вину за инцидент и поэтому заслуживает штрафа в соответствии с прежними прецедентами.

Напомним, несмотря на аварию и полученный штраф, Ферстаппен сумел закончить гонку и финишировать на пятой позиции. В то же время Норрис сошёл после возвращения в боксы и, таким образом, не набрал очков по итогам Гран-при Австрии.