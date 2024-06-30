Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался от Норриса после аварии в Австрии

В Шпильберге (Австрия) завершилась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем стал гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл.
Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен уверенно удерживает лидерство в личном зачёте, увеличив отрыв от занимающего второе место британца Ландо Норриса из «Макларена».
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 237 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 156.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 150.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 135.
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 118.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 112.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 111.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 85.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 41.
10. Юки Цунода («РБ») — 19.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 64 очка и при любом исходе Гран-при Великобритании на следующей неделе сохранит за собой первую строчку.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 355 очков.
2. «Феррари» — 291.
3. «Макларен» — 268.
4. «Мерседес» — 196.
5. «Астон Мартин» — 58.
6. «РБ» — 30.
7. «Хаас» — 19.
8. «Альпин» — 9.
9. «Уильямс» — 2.
10. «Кик-Заубер» — 0.