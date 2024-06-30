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Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался от Норриса после аварии в Австрии

В Шпильберге (Австрия) завершилась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем стал гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен уверенно удерживает лидерство в личном зачёте, увеличив отрыв от занимающего второе место британца Ландо Норриса из «Макларена».

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 237 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 156.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 150.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 135.

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 118.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 112.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 111.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 85.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 41.

10. Юки Цунода («РБ») — 19.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 64 очка и при любом исходе Гран-при Великобритании на следующей неделе сохранит за собой первую строчку.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 355 очков.

2. «Феррари» — 291.

3. «Макларен» — 268.

4. «Мерседес» — 196.

5. «Астон Мартин» — 58.

6. «РБ» — 30.

7. «Хаас» — 19.

8. «Альпин» — 9.

9. «Уильямс» — 2.

10. «Кик-Заубер» — 0.