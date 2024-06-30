Макс Ферстаппен заявил, что не смещался на торможении перед аварией с Норрисом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен опроверг обвинения, что к его столкновению с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом привело смещение голландца на торможении к третьему повороту. Ферстаппен заверил, что когда он тормозил, то держал руль прямо.

«Находясь снаружи кокпита, трудно понять, где именно я тормозил. Я знаю, что в прошлом на это жаловались, но теперь я всегда поворачиваю колёса до торможения. Затем ты тормозишь уже прямо. Снаружи легко сказать, что я двигаюсь на торможении, но пилот, наверное, лучше знает, что он делал.

Я немного не ожидал получившегося расклада. На торможении мы соприкоснулись задними колёсами и оба заработали проколы. Конечно, ты не хочешь, чтобы такое происходило», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.