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Справедливо ли наказали Ферстаппена за столкновение с Норрисом?

30 июня в Шпильберге (Австрия) состоялась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024, в рамках которой трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, лидировавший в заезде, столкнулся с британцем с Ландо Норрисом из «Макларена».

Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил десятисекундный штраф и в результате стал пятым.

Справедливо ли наказали Ферстаппена за столкновение с Норрисом?

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг

2. Оскар Пиастри («Макларен») +1.906

3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.533

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +23.142

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.253

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +54.088

7. Серхио Перес («Ред Булл») +54.672

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:00.355

9. Даниэль Риккардо («РБ») +1:01.169

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:01.766