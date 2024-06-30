Марко считает, что Норрис в борьбе за лидерство действовал опаснее, чем Ферстаппен

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сказал, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис во время борьбы за лидирующую позицию в гонке Гран-при Австрии действовал опаснее, чем Макс Ферстаппен, когда неоднократно атаковал, в последний момент ныряя внутрь. На 59-м круге Норрис попытался атаковать Ферстаппена, который был впереди, но британец в очередной раз нарушил пределы трассы и тем самым заработал пятисекундный штраф. За шесть кругов до финиша пилоты столкнулись. Ферстаппену пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Норрис сошёл с дистанции.

«Мы знали, что Норрис пересёк белую линию. Я думаю, что в этих действиях не было никакой необходимости. Мне кажется, то, что сделал Макс, было более разумным, чем то, что сделал Ландо. Это было излишне агрессивно со стороны обоих гонщиков», — приводит слова Марко GPblog.

Победителем гонки Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим — Карлос Сайнс из «Феррари».